CК возбудил дела по фактам обстрелов Белгородской и Курской областей

СК РФ возбудил уголовные дела по фактам обстрелов со стороны Украины Белгородской и Курской областей.

В Минстрое РФ создан департамент по вопросам восстановления ДНР и ЛНР.

ЦБ ввел ограничения для физических и юридических лиц Италии со счетами в банках UniCredit и Intesa в России.

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