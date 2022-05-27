МО РФ: более 1,5 млн человек эвакуированы в РФ из Донбасса и с Украины

Более 1,5 миллиона человек эвакуированы в РФ из Донбасса и с Украины с начала спецоперации, сообщает Минобороны РФ.

РФ провела 7 гуманитарных акций в ДНР, ЛНР и на Украине за прошедшие сутки.

В Мелитопольский госуниверситет вошли 4 вуза Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.