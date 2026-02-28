МИД РФ выпустил обращение по поводу атаки Израиля и США на Иран. Москва требует немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

В заявлении говорится, что "Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе". Москва готова содействовать поиску мирных решений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

