Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 15:15

Политика

МИД РФ выпустил обращение по поводу атаки Израиля и США на Иран

МИД РФ выпустил обращение по поводу атаки Израиля и США на Иран

Появились кадры из Тель-Авива после атаки со стороны Ирана

АТОР рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ

В ОАЭ находятся около 50 тысяч туристов из России

Мощные взрывы прогремели в Абу-Даби и Дубае

Рейсы между Москвой и многими городами Ближнего Востока отменяются из-за операции в Иране

В РСТ назвали фейком сообщения об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока

Волна мощных взрывов прогремела в нескольких городах Ирана

Новости мира: Трамп посетил бургерную в Техасе и угостил всех посетителей

ВС России освободили несколько населенных пунктов за неделю

МИД РФ выпустил обращение по поводу атаки Израиля и США на Иран. Москва требует немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования.

В заявлении говорится, что "Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе". Москва готова содействовать поиску мирных решений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоРоман Карлов

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика