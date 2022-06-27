Канада объявила о новых санкциях против РФ

Канада вводит санкции в отношении связанных с российским военно-промышленным комплексом (ВПК) 6 физических и 46 юридических лиц.

Запрещается экспорт передовых технологий и в Белоруссию, а также экспорт и импорт ряда предметов роскоши.

Новые рестрикции также коснулись 15 украинцев, 13 белорусов и двух предприятий Белоруссии за связи с Россией.

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