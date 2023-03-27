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Политика

Войска РФ полностью заняли Артемовский завод обработки металлов – Минобороны

Войска РФ полностью заняли Артемовский завод обработки металлов – Минобороны

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ВС РФ взяли под контроль завод АЗОМ в Артемовске

Российские штурмовые отряды полностью заняли Артемовский завод обработки металлов. Об этом сообщили военные корреспонденты.

Во время последнего боя там захватили в плен нескольких украинских военнослужащих. Теперь от противника зачищена вся территория предприятия, в одном из цехов которого президент Украины Владимир Зеленский недавно вручал награды боевикам.

Задача выбить оборонявшихся была очень непростой, заявили военные эксперты, так как завод хорошо укреплен, а под ним находится несколько бомбоубежищ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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