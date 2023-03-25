Ульянов ожидает объявления МАГАТЭ о новом визите Гросси на ЗАЭС

Фото: ТАСС/AP Photo/Heinz-Peter Bader

Руководство МАГАТЭ в ближайшее время может объявить о новом визите гендиректора организации Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. Такое предположение высказал представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Новый визит вполне реален. Можно ожидать, что в ближайшее время агентство сделает официальное объявление на этот счет", – цитирует Ульянова РИА Новости.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ уже не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. По его словам, члены организации уверены, что подобное вызовет дополнительные сложности, особенно в зоне проведения спецоперации.

Вместе с тем гендиректор МАГАТЭ, разъясняя задачи организации, заявил, что в зону ответственности миссии входит обязанность по контролю и недопущению атак на объект. Помимо этого, члены организации наблюдают за тем, чтобы ЗАЭС не использовалась для нападения.



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