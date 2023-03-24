Майора запаса приговорили к 6,5 года колонии за попытку сбежать за границу от СВО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима майора запаса Михаила Жилина за попытку скрыться за границей из-за спецоперации, сообщает РИА Новости.

Суд признал его виновным в дезертирстве и незаконном пересечении государственной границы РФ. Виновного также лишили воинского звания.

По данным суда, офицер, в страхе, что его направят в зону проведения СВО, продал недвижимость и солгал командованию о своей нетрудоспособности. Затем он незаконно пересек российскую границу в обход пункта пропуска, однако был задержан.

В январе 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко по обвинению в дезертирстве из зоны спецоперации в ЛНР. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

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