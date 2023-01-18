Младшего сержанта арестовали в Москве по делу о дезертирстве из зоны СВО

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235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал младшего сержанта Евгения Кравченко по обвинению в дезертирстве из зоны спецоперации в ЛНР. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Алена Плигина.

"Двести тридцать пятым гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по Подольскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу, обвиняемому по части 3 статьи 338 УК РФ", – сообщила она.

По указанной статье мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после уезда Кравченко и его семерых сослуживцев из зоны боевых действий. В дальнейшем они прибыли в отдел полиции в Подольске. Тогда военнослужащие в гражданской форме сдали полицейским 4 автомата и аналогичное количество пулеметов Калашникова.

В следственный изолятор попал только Кравченко. По данным издания, его посчитали зачинщиком. Его сослуживцев отпустили под наблюдение командира войсковой части в подмосковном военном городке.

Ранее сообщалось, что под Липецком ликвидировали вооруженного военнослужащего, самовольно оставившего часть. До этого сообщалось, что 31-летний мужчина сбежал из зоны боевых действий с гранатами и автоматом. После ликвидации военнослужащего местные власти заявили об отсутствии опасности для местных жителей.



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