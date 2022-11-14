В ГД внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дезертирство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин выступили с инициативой лишать приобретенного российского гражданства за дезертирство, передает ТАСС.

Изменения предлагалось внести в часть 1 статьи 24 Федерального закона "О гражданстве". Представители Совфеда заявили о необходимости указать там и другие преступления, после которых следует лишать российского паспорта.

В их числе – добровольная сдача в плен, неисполнение приказа в период военного положения, а также дезертирство во время военного положения или мобилизационных мероприятий.

Ранее Владимир Путин внес поправку в Госдуму о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию военных РФ.

В документе уточнялось, что подобное решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий. Указывалось, что факт таких нарушений будет фиксировать Федеральная служба безопасности.

До этого депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой лишать гражданства людей, которые ради получения визы поддержат критику Запада в отношении России. Обращение парламентарий направил вице-премьеру Андрею Белоусову.



Названы условия лишения приобретенного российского гражданства

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