Российский МИД назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. А также заявил о готовности продолжить диалог с Западом.

Москва будет твердо отстаивать свою позицию и национальные интересы. И прежде всего отвод сил НАТО из Восточной Европы.

Президент Зеленский тоже предлагает прекратить спекуляции на тему нападения с российской стороны. Однако США анонсировали поставку новой партии оружия на Украину, а НАТО изучает возможность размещения своих подразделения в Словакии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.