Дональд Трамп сформировал "команду мстителей" против тех, кто его преследовал

Избранный президент США Дональд Трамп созвал "команду мстителей". По данным американских СМИ, союзники политика ответят всем, кто преследовал его во время предвыборной кампании.

Политологи выделяют мстителей как еще одну команду, которую введет Трамп в свою администрацию. Они должны будут разобраться с министерством юстиции, разведывательными службами и с министерством обороны.

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