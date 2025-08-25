Новости мира: будущим президентом Германии может стать женщина

Действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заменит женщина. Такой прогноз на 2027 год дал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, эта ситуация стала бы важным историческим событием для страны, так как это доказало бы полное гендерное равенство в политической жизни государства.

Израиль атаковал столицу Йемена Сану. Удары пришлись по объектам, включая президентский дворец и электростанцию, что привело к гибели двух человек и ранениям около 40. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары и пообещал впредь давать жесткий ответ на агрессию. Правительство Йемена осудило разрушение инфраструктуры, назвав это жестокой бомбардировкой.

