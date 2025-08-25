Форма поиска по сайту

25 августа, 07:30

Политика

Новости мира: будущим президентом Германии может стать женщина

Самолет с российскими военнослужащими приземлился в одном из подмосковных аэропортов

В Подмосковье приземлился самолет с российскими военнослужащими

Россия и Украина провели обмен военнопленными

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

Москвич зарегистрирует товарный знак "Встреча на Аляске"

ВС РФ освободили населенные пункты Среднее и Клебан-Бык в ДНР

Мигранты устроили массовую драку в Париже

Трамп показал журналистам совместную фотографию с Путиным

В МИД Франции не ответили на просьбы Москвы улучшить условия содержания Касаткина

Действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера заменит женщина. Такой прогноз на 2027 год дал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его мнению, эта ситуация стала бы важным историческим событием для страны, так как это доказало бы полное гендерное равенство в политической жизни государства.

Израиль атаковал столицу Йемена Сану. Удары пришлись по объектам, включая президентский дворец и электростанцию, что привело к гибели двух человек и ранениям около 40. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары и пообещал впредь давать жесткий ответ на агрессию. Правительство Йемена осудило разрушение инфраструктуры, назвав это жестокой бомбардировкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

