Европа в ситуации вокруг Украины выполняет волю Вашингтона в ущерб себе. Об этом в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Конго заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Насколько тот мир, куда польское руководство хочет втянуть Украину является свободным, я думаю становится ясно с каждым проходящим днем, когда вся Европа беспрекословно подчинилась диктату США, выполняет волю Вашингтона к огромному ущербу для собственной экономики, для собственной социальной сферы. Таков свободный мир, у него есть цена", – отметил Лавров.

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