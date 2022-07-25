Постпред РФ при ЕС заявил о готовности России к равноправному взаимодействию с Европой

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Россия готова взаимодействовать со странами Евросоюза на равноправной основе, несмотря на введенные против нее санкции, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Говорить о каких-то среднесрочных, долгосрочных перспективах сложно, но тем не менее <...> это не означает, что Россия захлопывает дверь перед странами Евросоюза и намерена их за те санкции наказывать полным уходом с еэсовского рынка. Мы готовы с ними взаимодействовать, но, разумеется, на равноправной основе, с учетом интересов друг друга", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение.

До этого Совет Евросоюза утвердил новый, седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото. Под новые санкции подпали 55 физических и юридических лиц. Кроме того, был расширен перечень запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

Позднее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк отметил, что наличие седьмого пакета санкций Евросоюза является неким уведомлением, а цель всех ограничений заключается в том, чтобы заставить Россию отказаться от своих действий.

Он подчеркнул, что импорт золота для страны не имеет существенного значения. Экономист рассказал, что лишь Сбербанк полностью подпадает под жесткие санкции, хотя все российские банки уже были готовы к этому. Кобяк отметил, что санкции не затрагивают стратегические вещи.

