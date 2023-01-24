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24 января, 20:00

Политика

Новости часа: Германия намерена одобрить поставки танков из Польши на Украину 25 января

Новости часа: Германия намерена одобрить поставки танков из Польши на Украину 25 января

Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога для попадания в Артемовск

Переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО отложили по запросу Турции

"Деньги 24": геополитические выгоды для России

Минобороны Польши запросило у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2

Новости часа: предприятия Москвы увеличили выпуск электрооборудования почти на 30%

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

Новости часа: в России не зарегистрированы опасные индийские сиропы от кашля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Германия намерена одобрить поставки танков из Польши на Украину в среду, 25 января. Об этом сообщили в Bloomberg.

РФС и УЕФА согласовали порядок взаимодействия по возврату российских команд на турниры. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.

За 10 лет россияне стали в два раза чаще обращаться к психологам. Такую статистику приводит Центр психологической помощи МЧС.

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