Новости часа: Германия намерена одобрить поставки танков из Польши на Украину 25 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Германия намерена одобрить поставки танков из Польши на Украину в среду, 25 января. Об этом сообщили в Bloomberg.

РФС и УЕФА согласовали порядок взаимодействия по возврату российских команд на турниры. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.

За 10 лет россияне стали в два раза чаще обращаться к психологам. Такую статистику приводит Центр психологической помощи МЧС.