Почти 300 украинских военных самолетов были уничтожены за время спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны.

Еще три военных борта российская истребительная авиация сбила за минувшие сутки: два Су-25 и один МиГ-29. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.