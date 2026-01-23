Первый раунд переговоров РФ, США и Украины проходит в Абу-Даби

Первый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины проходит в Абу-Даби. Президент ОАЭ лично встретился с членами делегаций, приветствовал их и выразил надежду на выработку позитивных решений по урегулированию украинского конфликта.

Буферные зоны и механизмы контроля фигурируют среди тем переговоров по Украине в Абу-Даби, сообщает ТАСС, ссылаясь на свои источники. По мнению политологов, формат на этот раз будет носить скорее технический характер.

