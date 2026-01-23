Песков назвал состав российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал состав российской делегации на трехсторонних переговорах по вопросам безопасности, которые пройдут в Абу-Даби. По его словам, Россию будут представлять исключительно военные.

Члены рабочей группы получили инструкции от Владимира Путина. В Кремле отметили, что одним из основных условий урегулирования является вывод войск Украины с Донбасса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

