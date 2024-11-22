22 ноября, 16:30Политика
Статьи о российской ракете "Орешник" появились в иностранных СМИ
Во всем мире заинтересовались новейшей российской ракетой средней дальности "Орешник" после обращения Владимира Путина. Часть серьезных изданий, такие как The Washington Post, BBC, The Guardian, The New York Times, в статьях продвигают нарратив, что Россия снова угрожает, на самом деле таких ракет у нее немного.
Отмечается, что ракеты оказались одним из самых популярных запросов на английском языке. При переходе на более детальную версию поискового запроса можно увидеть ключевые слова "Орешник", "гиперзвуковое оружие" и "Россия".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.