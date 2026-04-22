Второй раунд переговоров между США и Ираном в Исламабаде сорвался

Второй раунд переговоров между США и Ираном по ситуации на Ближнем Востоке сорвался. Встреча делегаций должна была состояться утром в Исламабаде.

В Тегеране заявили, что не будут участвовать, поскольку представители Белого дома разговаривают с позиции силы и не настроены на заключение приемлемого соглашения.

Возможность проведения новой встречи остается неясной. Ситуация с режимом прекращения огня также не определена. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что продлевает перемирие до окончания переговоров.

