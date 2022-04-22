ВС РФ уничтожили очередные пункты управления и склады с боеприпасами на Украине – МО РФ

Российские ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли удары по военным объектам украинской армии. Уничтожены пункты управления, склады с боеприпасами и горючим.

Били также по местам концентрации техники и живой силы. В районах Черкасское и Александровка уничтожены более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Всего с начала спецоперации сбиты 140 самолетов, 106 вертолетов и более 500 беспилотников. Поражены 254 зенитных ракетных комплекса и 266 систем залпового огня. Выведены из строя почти 2,5 тысячи танков и бронетехники.

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