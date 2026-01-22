Форма поиска по сайту

22 января, 23:15

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Москву

В Москву прибыл специальный представитель президента США Стивен Уиткофф. Кортеж едет по Киевскому шоссе. Спецпосланник Дональда Трампа в сопровождении предпринимателя Джареда Кушнера прилетел на переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее Уиткофф уже неоднократно бывал в столице России, и каждый раз, гуляя по городу, знакомился с русской кухней. Какой маршрут посланник может выбрать в этот раз – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья КрамароваПолина Гура

