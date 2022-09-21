Узбекская диаспора поддержала решение по участию иностранных граждан в защите Донбасса

Узбекская диаспора поддержала решение о частичной мобилизации в России. Об этом заявил председатель общероссийской общественной организации "Всероссийский конгресс узбеков, узбекистанцев" Ибрагим Худайбердиев.

Ранее в организации также поддержали решение по вовлечению иностранных граждан к защите Донбасса. По словам Худайбердиева, все желающие могут подписать контракт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.