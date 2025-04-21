Экс-президент США Джо Байден зарабатывает выступлениями на корпоративах

Бывший президент США Джо Байден объявил о готовности работать спикером на мероприятиях. Заказать его выступление на корпоративе можно за 300 тысяч долларов.

Между тем после выхода на пенсию экс-президент Штатов Барак Обама вместе с супругой открыл студию по производству фильмов для стриминговых платформ, а бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель покупает продукты в берлинском супермаркете и летает лоукостером. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.