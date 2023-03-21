Новости часа: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком кругу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В данный момент проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком кругу. Об этом сообщили в Кремле.

Менять зимнюю резину в Москве еще рано. Лучше дождаться середины апреля, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Автодилеры предложили штрафовать за скручивание пробега. Наказание может быть до одного миллиона рублей, заявили СМИ.