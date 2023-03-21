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Политика

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком кругу

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин продолжили переговоры в узком кругу

Церемония официальной встречи Путина и Си Цзиньпина прошла в Георгиевском зале Кремля

В Кремле началась официальная встреча Путина и Си Цзиньпина

Официальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

Официальная встреча лидеров России и Китая пройдет в Кремле 21 марта

Российские истребители сбили в небе над ДНР украинский самолет Су-25

Официальная встреча лидеров РФ и КНР состоится в Кремле 21 марта

Новости часа: Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на 21 марта

Новости часа: Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В данный момент проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в узком кругу. Об этом сообщили в Кремле.

Менять зимнюю резину в Москве еще рано. Лучше дождаться середины апреля, рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Автодилеры предложили штрафовать за скручивание пробега. Наказание может быть до одного миллиона рублей, заявили СМИ.

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