Новости мира: Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы

Дональд Трамп может приехать в Москву 9 мая на празднование Дня Победы над нацизмом. Такое заявление французского издания Point растиражировали сегодня многие СМИ.

За ситуацией с новым коронавирусом, который выявили у летучих мышей в Китае, внимательно следят в Роспотребнадзоре. Как сообщили в ведомстве, риск передачи болезни от животных к человеку оценивается как низкий.

Стамбул буквально утонул в снегу. В крупнейшем городе Турции отменили все внутренние авиарейсы и занятия в школах, на улицы запретили выезжать курьерам на мотоциклах.

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