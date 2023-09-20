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20 сентября, 07:45

Политика

Мурашко пересел с BMW на отечественный автомобиль Aurus

Мурашко пересел с BMW на отечественный автомобиль Aurus

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Импортозамещение началось в правительственном автопарке. Так, министр здравоохранения Михаил Мурашко пересел с автомобиля BMW на российский Aurus.

Как сообщили СМИ, на новой машине Мурашко приехал на лекцию в университет имени Пирогова в Москве. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что помимо Aurus, чиновники будут ездить на "Москвичах" и машинах Lada.

Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, сделанных в РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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