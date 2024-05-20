Шойгу выразил готовность помочь в установлении причин крушения вертолета Раиси

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в телеграмме секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадиану подтвердил готовность помочь в установлении причин катастрофы с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси. В стране для этого создадут специальную комиссию.

В Иране объявили пятидневный траур. Прощание с Раиси должно состояться во вторник, 21 мая. В Москве несут цветы к зданию посольства Ирана, на нем приспущен государственный флаг.

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