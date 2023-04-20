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20 апреля, 23:45

Политика

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов

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США поставят Украине боеприпасы, РСЗО HIMARS, снаряды, управляемые ракеты для БМП Bradley и противотанковые комплексы на сумму 325 миллионов долларов. Это уже 36-й пакет помощи от Соединенных Штатов.

СМИ не исключили того, что поставленное оружие и боеприпасы могут помочь Киеву в контрнаступлении, которое планируется провести 30 апреля.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска уже наступают на четырех направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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