В ЦИК заявили, что губернатора Красноярского края выберут в сентябре 2023 года

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Губернатора Красноярского края выберут в сентябре 2023 года. Об этом рассказал член ЦИК РФ Константин Мазуревский.

"В соответствии с действующим законодательством выборы губернатора Красноярского края состоятся в единый день голосования в сентябре текущего года", – цитирует его "Интерфакс".

Ранее глава Красноярского края Александр Усс сообщил, что получил от Владимира Путина предложение продолжить работать на федеральном уровне. По словам российского лидера, Усс многое сделал на посту губернатора региона.

При этом Усс сможет заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Позже стало известно, что президент РФ предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову занять пост врио губернатора Красноярского края.

Этому вопросу была посвящена встреча Путина с Котюковым 20 апреля по видеосвязи. Во время нее Котюков пообещал главе государства держать в поле зрения вопросы развития энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры и транспорта в Красноярском крае.

