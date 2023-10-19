МЧС РФ доставит гуманитарную помощь для населения сектора Газа

МЧС России доставит гуманитарную помощь для населения сектора Газа. По поручению правительства спецборт Ил-76 вылетел с подмосковного аэродрома Раменское в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

На борту – мука, сахар, рис и макароны общим весом 27 тонн. Российскую гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а уже оттуда груз доставят в сектор Газа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.