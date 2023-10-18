"Надо заканчивать": мировые лидеры резко осудили удар по больнице в Газе

Больница "Аль-Ахли Аль-Маадани" попала под ракетный удар в секторе Газа 17 октября, погибли почти 500 человек. Командование израильской армии отрицает свою причастность к запуску снаряда. Несмотря на это, сторонники Газы устроили антиизраильские и антизападные демонстрации во многих странах. Как на ситуацию отреагировали мировые лидеры – в материале Москвы 24.

Кто стрелял?

Ракетный удар по центральным районам Газы, в ходе которого снаряд прилетел в госпиталь "Аль-Ахли Аль Маадани", произошел 17 октября. По информации телеканала Al Hadath, в этот момент многие пациенты находились не только внутри, но и в очереди на улице. От взрыва уничтожено само здание больницы, а также повреждены соседние постройки. По данным Минздрава Палестины, погиб 471 человек.

Палестина обвинила в ракетном ударе Израиль, который продолжает бомбардировку Газы в ответ на обстрелы движения ХАМАС. Изначально эту версию подтвердил в соцсетях советник премьер-министра Израиля Хакнанья Нафтали: он заявил, что в больнице находилась база сторонников ХАМАС. Однако некоторое время спустя Нафтали изменил текст, отметив, что его утверждения о причастности Иерусалима не подтверждены.

Кроме того, посол Палестины в Японии Валид Али Сиям заявил, что Израиль за час до ракетного удара якобы сделал в госпиталь предупредительный звонок. Однако позднее дипломат отозвал собственное утверждение, отметив, что это происходило во все предыдущие дни, кроме 17 октября.

В свою очередь, причастность Израиля опроверг премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.





Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля Весь мир должен знать: больницу в секторе Газа атаковали варвары-террористы из Газы, а не Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Тот, кто с жестокостью убил наших детей, убивает и своих.

Позднее командование ЦАХАЛ обвинило в ударе по больнице палестинское движение "Исламский джихад", однако там отвергли все обвинения в свой адрес.

"Сионистский враг изо всех сил пытается избежать своей ответственности за жестокую резню, которую он совершил, взорвав арабскую национальную больницу баптистов в Газе, используя свою обычную фабрикацию лжи и обвиняя движение "Исламский джихад" в Палестине. Поэтому мы подтверждаем, что обвинения, выдвинутые врагом, являются ложными и безосновательными", – говорится в заявлении.

После удара по госпиталю во многих странах прошли пропалестинские демонстрации, некоторые из них закончились массовыми беспорядками и попытками разгромить посольства Израиля, США и других стран Запада. А ливанское шиитское движение "Хезболлах" объявило 18 октября "днем беспрецедентного гнева".

Мнения разделились

Удар по больнице прокомментировал Владимир Путин. В ходе пресс-конференции по итогам визита в КНР российский лидер назвал произошедшее "катастрофой".



Владимир Путин президент РФ Удар по больнице в Газе – трагедия и гуманитарная катастрофа. Рассчитываю, что она будет сигналом, что конфликт надо заканчивать.

Зампред Собвеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал произошедшее как военное преступление. По его мнению, ответственность за случившееся лежит на США.

"Финальную ответственность за него (военное преступление. – Прим. ред.) несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", – написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, президент США Джо Байден в заявлении, распространенном Белым домом, подчеркнул, что "возмущен и глубоко опечален" случившимся. По его словам, он поручил команде по нацбезопасности собрать всю информацию об инциденте. Сам Байден утром 18 октября прилетел в Израиль, где во время переговоров с Нетаньяху сказал, что удар по больнице, судя по всему, был нанесен "другой командой". При этом до поездки американского лидера в Тель-Авив заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США призывают именно Израиль соблюдать законы войны.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что причастные к уничтожению больницы должны быть наказаны. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали тщательно расследовать ракетный удар. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо потребовал соблюдать международное право по отношению к гражданским.

Власти Пакистана, Японии, Венесуэлы, Индонезии и Египта также осудили обстрел больницы "Аль-Ахли Аль Маадани". Это же сделали ООН, Всемирная организация здравоохранения и Международный комитет Красного Креста. В то же время многие страны, как и Россия, назвали Запад соучастником преступлений в Газе. В частности, такое заявление сделала канцелярия президента Сирии Башара Асада и президент Ирана Эбрахим Раиси.





Эбрахим Раиси президент Ирана Пламя американских и израильских бомб, сброшенных на невинных палестинцев, находившихся в больнице Газы, скоро охватит сионистов. Молчание свободного человека перед лицом такого военного преступления недопустимо.

В свою очередь, президент Чили Габриэль Борич на пресс-конференции подчеркнул, что жестокие атаки ХАМАС никак не оправдывают "варварства" Израиля, бомбардировки которого главным образом затрагивают "безоружное и беззащитное гражданское население" в секторе Газа.