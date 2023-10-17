США призвали Израиль соблюдать "законы войны" после сообщений об ударах по больнице в Газе

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США призывают Израиль соблюдать "законы войны" при проведении операций против палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

"Министр (обороны США Ллойд Остин. – Прим. ред.) находится на постоянной связи с министром (обороны Израиля Йоавом. – Прим. ред.) Галантом, вновь подчеркивая, что в этом конфликте закон войны должен соблюдаться", – приводит ее слова РИА Новости.

Вместе с тем Сингх заявила, что не обладает достаточной информацией о ракетном ударе по медучреждению, чтобы его комментировать.

Удар по больнице в секторе Газа был совершен вечером 17 октября. Палестинская сторона возложила ответственность за удар на Израиль, расследование еврейского государства показало, что причастной к произошедшему является военизированная группировка "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России).

По информации палестинского Минздрава, жертвами ракетного удара стали более 500 человек. Среди них, по данным ХАМАС, были женщины и дети.

Всего с начала эскалации арабо-израильского конфликта со стороны Газы погибли более 3 тысяч человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.



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