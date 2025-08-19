Форма поиска по сайту

19 августа, 07:15

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Российский президент поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, а также за достигнутый в ходе встречи прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Главы государств высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

