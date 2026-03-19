Эксперты назвали Доброполье последним узлом славянско-краматорской обороны ВСУ

Город Доброполье является последним крупным узлом обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянско-краматорском направлении. Такое мнение высказывают военные эксперты.

Ранее начальник Генерального штаба Минобороны России Валерий Герасимов сообщил, что наиболее упорные бои идут в полосе ответственности группировки войск "Центр".

С начала спецоперации российские военные уничтожили 671 украинский самолет, 284 вертолета, более 124 тысяч беспилотников, 652 ракетных комплекса. Также ликвидированы более 28 тысяч танков и других бронированных машин, более 1,5 тысячи РСЗО, почти 34 тысячи орудий полевой артиллерии и более 57 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.