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18 марта, 07:15

Политика

Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о порядке сдачи ОГЭ

Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект о порядке сдачи ОГЭ

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Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект об ОГЭ. Согласно документу выпускникам девятых классов для поступления в колледжи и техникумы могут разрешить сдавать только два экзамена – по математике и русскому языку.

В этом году изменения внедрят в качестве эксперимента. Изначально его собирались провести в пяти регионах, в том числе и в Москве, но потом список расширили до двенадцати.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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