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17 октября, 18:15

Политика

Госдума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Госдума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

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Госдума в I чтении одобрила законопроект, запрещающий публичную пропаганду идеологии чайлдфри. Документ охватывает интернет, СМИ, кино и рекламу, но не затрагивает личное решение женщин не иметь детей.

Для физических лиц предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, для должностных – до 200 тысяч. Юридические лица в случае принятия законопроекта могут быть оштрафованы на сумму до 4 миллионов рублей.

Авторы инициативы подчеркнули, что запрет на пропаганду чайлдфри не связан с идеей введения налога на бездетность, которая недавно активно обсуждалась в обществе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политикаобществовидеоРоман Карлов
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