В Запорожской области российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское. В ходе наступления уничтожены несколько бригад ВСУ, более 25 военнослужащих противника, техника и склад боеприпасов.

Продвижение также продолжается в ДНР и ЛНР. Бои идут в районе Карповки, Шандриголово, Платоновки и Северска. Удары наносятся по позициям противника в Константиновке, Артемовке, Дмитрове, Владимировке, Торецком и Красноармейске.

