Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 07:30

Политика

Российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области

Российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское в Запорожской области

Новости мира: Израиль начал наступление на Газу

Новости мира: проливные дожди в Индии вызвали мощные паводки

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили проверять артистов алкотестером перед выступлением

Памфилова сообщила об участии 26 миллионов избирателей в ЕДГ-2025

Генконсульство Испании в Москве приостановило прием документов на выдачу виз

Генконсульство Испании приостановило прием заявлений на оформление виз в Москве

Российские войска уничтожили технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

В Германии ужесточили выдачу шенгенских и национальных виз для россиян

Новости мира: велогонка завершилась массовыми протестами в Мадриде

В Запорожской области российские бойцы освободили населенный пункт Ольговское. В ходе наступления уничтожены несколько бригад ВСУ, более 25 военнослужащих противника, техника и склад боеприпасов.

Продвижение также продолжается в ДНР и ЛНР. Бои идут в районе Карповки, Шандриголово, Платоновки и Северска. Удары наносятся по позициям противника в Константиновке, Артемовке, Дмитрове, Владимировке, Торецком и Красноармейске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика