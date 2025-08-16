Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 08:15

Политика

Дональд Трамп оценил результаты саммита на "десять из десяти"

Дональд Трамп оценил результаты саммита на "десять из десяти"

Встреча Путина и Трампа завершилась прошедшей ночью на Аляске

Бойцы группировки "Восток" освободили Александроград в ДНР

Мировые СМИ прокомментировали встречу Путина и Трампа

Саммит России и США официально стартовал в Анкоридже

Эксперт оценил историческую встречу президентов России и США

Переговоры Путина и Трампа начались на Аляске

Путин и Трамп начали переговоры на Аляске

Саммит России и США начался на Аляске

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались на Аляске

На Аляске этой ночью завершилась встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Российский лидер подчеркнул доверительный характер контакта, а американский президент оценил встречу "на десять из десяти".

По завершении саммита президенты еще раз пообщались в коридоре и вновь обменялись рукопожатием. Трамп покинул Аляску, а Путин возложил цветы на военном кладбище Форт Ричардсон, где похоронены советские летчики. После этого российский лидер вылетел в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Переговоры Путина и Трампа
политикавидеоЕгор БедуляАнастасия Налетова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика