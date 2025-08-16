Дональд Трамп оценил результаты саммита на "десять из десяти"

На Аляске этой ночью завершилась встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Российский лидер подчеркнул доверительный характер контакта, а американский президент оценил встречу "на десять из десяти".

По завершении саммита президенты еще раз пообщались в коридоре и вновь обменялись рукопожатием. Трамп покинул Аляску, а Путин возложил цветы на военном кладбище Форт Ричардсон, где похоронены советские летчики. После этого российский лидер вылетел в Москву.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.