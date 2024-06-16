Новости мира: второй день мирной конференции по Украине прошел в Швейцарии

В ходе второго дня мирной конференции по Украине, которая идет в Швейцарии, участники заявили Киеву, что без участия РФ ничего не получится. Однако встречу запомнят больше по скандалу – во время общей фотосессии премьер-министр Канады Джастин Трюдо выкрикнул запрещенный в России бандеровский лозунг. Остальные сделали вид, что не заметили.

Президент Кубы посетил корабли ВМФ России, которые прибыли в порт Гаваны. Мигель Диас-Канель осмотрел фрегат "Адмирал Горшков" и побывал на палубе атомной подводной лодки "Казань".

Беспорядки вспыхнули во Франции. Тысячи людей недовольны победой ультраправых на выборах в Европарламент. Демонстранты призывают голосовать за левых. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

