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16 мая, 07:45

Политика

ГД рассмотрит законопроект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

ГД рассмотрит законопроект об освобождении пенсионеров от налога на садовые дома

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Пенсионеров могут освободить от налога на садовые дома. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы. Он касается жилых строений площадью более 50 "квадратов" на участках, которые предназначены для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства.

Эксперты полагают, что мера снизит финансовую нагрузку на уязвимые категории граждан, а бюджет страны от этого много не потеряет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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