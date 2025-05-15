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15 мая, 18:15

Политика

Мединский: переговоры с Украиной – продолжение мирного процесса, начатого в 2022 году

Мединский: переговоры с Украиной – продолжение мирного процесса, начатого в 2022 году

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Россия рассматривает новые переговоры с Украиной как продолжение мирного процесса, начатого в Стамбуле в 2022 году. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Спустя три года он вновь возглавил российскую делегацию для прямого контакта с украинской стороной.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент подчеркнул, что не исключает реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политикавидеоАлексей Лазаренко

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