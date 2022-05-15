Петровский район Донецка вновь подвергся обстрелу крупнокалиберными снарядами, сообщили в Совместном центре контроля и координации.

Еврокомиссия разрешила импортерам газа открывать счета в "Газпромбанке", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Россия усилит группировку на границе, если Финляндия вступит в НАТО, заявили в Совете Федерации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

