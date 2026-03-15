Новости мира: конфликт на Ближнем Востоке вызвал массовые протесты в Германии и Испании

Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал протесты по всему миру. В знак несогласия с американо-израильской операцией сотни человек вышли на улицы Германии. Они потребовали прекратить атаки на республику, Ливан и Палестину. Демонстранты пришли на акцию с фотографиями жертв этих ударов. Масштабный антивоенный марш собрался и в испанской столице.

Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет. Над зданием снова подняли флаг. В Вашингтоне заявляют, что возобновление работы дипмиссии станет шагом к восстановлению диалога между странами. При этом ранее Штаты официально признали действующее правительство Венесуэлы.

