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15 марта, 14:45

Политика

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Ведущие Москвы 24 проголосовали на выборах президента онлайн

Явка на выборы в России составила почти 9%

Более 1,5 млн избирателей проголосовали на выборах президента России в Москве

Новости часа: онлайн-бюллетени в Москве получили более 1,5 млн человек

Диана Гурцкая посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами

Свыше 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах президента России

Более 1,5 миллиона бюллетеней выданы в столице к середине 15 марта

Новости часа: более 1,5 млн человек приняли участие в голосовании в Москве за 4 часа

В Москве на выборах президента России проголосовали уже более 1,5 млн человек

Москва лидирует по доле голосующих онлайн среди регионов, где проходит дистанционное электронное голосование. К такому выводу пришли в ЦИК, куда стекаются цифры со всей страны.

По данным ведомства, в настоящий момент явка по России составляет 10,4%. За тем, как проходя выборы в столице, следит Общественный штаб.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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