Москва стала лидером по количеству голосующих онлайн

Москва лидирует по доле голосующих онлайн среди регионов, где проходит дистанционное электронное голосование. К такому выводу пришли в ЦИК, куда стекаются цифры со всей страны.

По данным ведомства, в настоящий момент явка по России составляет 10,4%. За тем, как проходя выборы в столице, следит Общественный штаб.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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