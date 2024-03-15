Явка на выборы в России составила почти 9%

Явка на выборы президента России составила уже почти 9%. Такие данные по всей стране приводит ЦИК.

Тем временем на столичных избирательных участках можно встретить известных людей: спортсменов, общественников и деятелей культуры. Например, министр культуры РФ Ольга Любимова рассказала, что проголосовала традиционным способом.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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