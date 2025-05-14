В Донецкой народной республике российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка. Как отмечают военные эксперты, это расширяет плацдарм для продвижения в сторону Красноармейска (Покровска) и Мирнограда – ключевых узлов украинской логистики на передовой.

В Харьковской области активность отмечена в селах Моначиновка и Купянск. Бои продолжаются и в районе Ульяновки, Мирнограда и Красноармейска. Штурмовые группы войск "Север" защищают логистические маршруты от атак беспилотников – для этого используют антидроновые накидки и приборы ночного видения.

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