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14 мая, 07:45

Политика

Российская армия освободила Миролюбовку в ДНР

Российская армия освободила Миролюбовку в ДНР

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В Донецкой народной республике российские войска освободили населенный пункт Миролюбовка. Как отмечают военные эксперты, это расширяет плацдарм для продвижения в сторону Красноармейска (Покровска) и Мирнограда – ключевых узлов украинской логистики на передовой.

В Харьковской области активность отмечена в селах Моначиновка и Купянск. Бои продолжаются и в районе Ульяновки, Мирнограда и Красноармейска. Штурмовые группы войск "Север" защищают логистические маршруты от атак беспилотников – для этого используют антидроновые накидки и приборы ночного видения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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