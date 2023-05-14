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14 мая, 18:30

Политика

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке

ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке

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Российские военные уничтожили высокоточным оружием пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке в Днепропетровской области. Они также ударили по хранилищам с боеприпасами и западной техникой.

Все объекты поражены. Также в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска попытались прорвать оборону российских подразделений севернее и южнее Артемовска, однако атаки противника были отбиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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