14 мая, 18:30Политика
ВС РФ уничтожили пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке
Российские военные уничтожили высокоточным оружием пункты дислокации ВСУ в Тернополе и Петропавловке в Днепропетровской области. Они также ударили по хранилищам с боеприпасами и западной техникой.
Все объекты поражены. Также в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска попытались прорвать оборону российских подразделений севернее и южнее Артемовска, однако атаки противника были отбиты.
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