В Лондоне состоялась церемония коронации Карла III. В Вестминстерском аббатстве на голову монарха возложили особую корону.

Она сделана в XVII веке веке из чистого золота весом более двух килограммов и украшена драгоценными камнями. В честь коронации по всей стране гремел артиллерийский салют. На праздник пригласили больше 2 тысяч гостей.

Помимо этого, в центре Лондона собрались десятки тысяч зрителей. Ничего подобного в Великобритании не проводилось более 70 лет.

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