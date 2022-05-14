Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Западу последствиями из-за гибридной войны против России. По его словам, последствия почувствуют все без исключения.

По его словам, Евросоюз в вопросах безопасности постепенно тоже сливается с НАТО. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

